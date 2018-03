Levensgrote t-rex brandt af in VS, 'vervelend, maar wel spectaculair'

In een pretpark in de Amerikaanse staat Colorado is een levensgrote tyrannosaurus rex in vlammen opgegaan. De nepdino vloog waarschijnlijk in brand na kortsluiting, zegt een van de eigenaars van de Royal Gorge Dinosaur Experience.

De replica van een t-rex was zeven meter hoog en kon bewegen en geluiden maken. Op beelden is te zien hoe het vuur de dinosaurus in de as legt. Alleen het stalen skelet blijft staan.

De eigenaar van het pretpark vindt het vervelend dat de attractie is afgebrand, maar zegt dat "de brand tenminste wel spectaculaire beelden opleverde". Het is de bedoeling dat er voor de zomer een nieuwe t-rex in het park staat.