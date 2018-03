Russische media mijden parlement na #MeToo-verhalen

Toen de #MeToo-beweging in de Verenigde Staten op haar hoogtepunt was, bleef het in Rusland stil over seksuele intimidatie van vrouwen. Nu lijkt daar een klein beetje verandering in te komen.

Het begon eind februari. Toen deed Jekaterina Kotrikadze, adjunct-hoofdredacteur van de kleine televisiezender RTVI, haar verhaal in een live-uitzending van het online-kanaal Dozjd. Ze vertelde dat een Russische parlementariër zeven jaar geleden voor een interview de deur van zijn kantoor op slot had gedraaid, had geprobeerd haar te zoenen en haar bij haar achterwerk had gegrepen.

Drie andere vrouwelijke journalisten legden soortgelijke verklaringen af. Het zou zich allemaal hebben afgespeeld in de Doema, het Russische parlement.

Suggestie en protest

De vier vrouwen beschuldigen Leonid Sloetski, de invloedrijke voorzitter van de buitenlandcommissie van de Doema. Hij is lid van de Liberaal-Democratische Partij (LDPR) van de politieke onruststoker Vladimir Zjirinovski.

De zaak werd aangekaart bij de ethische commissie van het parlement in Moskou, maar die oordeelde dat er geen sprake was geweest van seksuele intimidatie. De commissie suggereerde dat het geen toeval was dat de vrouwen de verklaringen zo kort voor de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag aflegden.

De uitspraak heeft tot grote woede geleid onder tal van liberale media in Rusland. Meer dan twintig ervan hebben een hoogst ongebruikelijke stap genomen: zij hebben uit protest hun verslaggevers teruggetrokken uit de Doema of hun aanwezigheid in het parlement drastisch beperkt.