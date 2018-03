Dode bij gijzeling in zuiden Frankrijk, lijkt terreurdaad

In Trèbes in het zuiden van Frankrijk houdt een man een onbekend aantal mensen in gijzeling in een supermarkt. Volgens een Franse politiebond heeft de gijzelnemer iemand gedood. De Franse premier zegt dat het waarschijnlijk gaat om een terreurdaad.

Diverse media melden dat er twee doden zijn, maar het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken kan dat niet bevestigen.

De politie heeft de winkel omsingeld. Volgens Franse media heeft de gijzelnemer geroepen dat hij trouw zweert aan Islamitische Staat en dat hij de vrijlating eist van Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015.

Schietpartij

Kort voor de gijzeling schoot de gijzelnemer in Carcassonne, zo'n tien kilometer van Trèbes, op politieagenten. Daarbij raakte een politieman gewond.

De Franse anti-terreuraanklager onderzoekt de incidenten. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er een politieoperatie gaande is bij de supermarkt. Verdere details geeft het ministerie niet. De minister is onderweg naar Trèbes.