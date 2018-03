Podcast De Dag: Poëtische plattegrond van Nederland

Een poëtische plattegrond van Nederland. Dat moet het worden. Radioprogramma De Taalstaat op Radio 1 roept luisteraars op om gedichten te schrijven over de straat waar ze zijn opgegroeid of nu wonen. Redacteur Orla McDonald vertelt dat de mailbox uit z'n voegen barst. "Mensen kiezen vaak voor de straat waar ze woonden toen ze jong waren, omdat ze daar de mooiste herinneringen aan hebben."

Op de kaart zie je kleine veren-symbooltjes die aangeven over welke straat een gedicht is gemaakt. Zoals deze, over de Kerkgracht in Leiden: