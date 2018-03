Verwarrende logo's in vernieuwde treinen zorgen voor ergernis

De verwarring wordt groter doordat in bepaalde gedeeltes van een werk- en rustcoupé weer níet gepraat mag worden. "Een deel van de werk- en rustzone is ook stiltezone", zegt de NS. In deze gedeeltes zijn de binnenwanden van de trein voorzien van een poppetje dat zijn vinger tegen zijn lippen houdt. In die coupés worden dus twee logo's naast elkaar in dezelfde wagon gebruikt.