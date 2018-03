Definitieve uitslag Amsterdam bekend; tussenstand klopte precies

GroenLinks is inderdaad de grootste partij geworden in Amsterdam. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag is vanochtend bekendgemaakt en komt overeen met de tussenstand die burgemeester Van Aartsen na de verkiezingen al bekend had gemaakt.

GroenLinks krijgt 10 zetels en heeft daarmee D66 verslagen. De winnaar van de vorige verkiezingen had 14 zetels en komt nu uit op 8. De andere linkse partijen PvdA en SP zakken flink: de PvdA gaat van 10 naar 5 zetels en de SP van 6 naar 3. De VVD blijft gelijk op 6 zetels.

Nieuwkomers Forum voor Democratie en Denk krijgen elk 3 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Tweede Kamerlid Thierry Baudet is inderdaad met voorkeursstemmen gekozen, maar hij liet al eerder weten dat hij niet de Amsterdamse raad in gaat, maar dat overlaat aan zijn lijsttrekker Annabel Nanninga.

Ook de partij Bij1 van Sylvana Simons krijgt een zetel, net als de Partij van de Ouderen, het CDA en de ChristenUnie. En de Partij voor de Dieren heeft het goed gedaan en gaat van 1 naar 3 zetels. Deze uitslag betekent dat er een recordaantal partijen in de Amsterdamse gemeenteraad komt.

Met spanning naar uitgekeken

Kandidaat-raadsleden in Amsterdam keken met meer spanning dan anders uit naar deze uitslag. Burgemeester Van Aartsen maakte woensdagavond laat de tussenstand bekend op basis van 69 procent van de stemmen. Meestal gebeurt dat als er meer stemmen zijn geteld, zo'n 85 tot 90 procent.

Maar onder meer het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de stadsdeelcommissies brachten extra telwerk met zich mee. De gemeente besloot vervolgens geen extra tussenstand meer te geven, maar te wachten tot de definitieve uitslag van vanochtend.

