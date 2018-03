150 grienden spoelen aan in Australië

In het zuidwesten van Australië zijn vannacht 150 kortvinnige grienden aangespoeld. Meer dan 100 dieren kwamen daarbij om. Het gebeurde bij Hamelin Bay dat op zo'n 315 kilometer van Perth ligt.

De grienden werden om 06.00 uur lokale tijd opgemerkt door een visser. Voor de kust zwemt nog een kleine school van negen grienden.

Race tegen de klok

Volgens de autoriteiten is de reddingsoperatie een race tegen de klok. Vanaf zondag wordt er een tropische storm verwacht. Door de slechte weersomstandigheden is het lastig om de veiligheid van hulpverleners te garanderen. Een ooggetuige zegt dat de reddingsoperatie schrijnend is. De grienden die terug de zee in werden geduwd, spoelden steeds weer aan.

Reddingswerkers proberen ongeveer 50 dieren op het strand en 25 dieren in het ondiepe water terug naar zee te brengen. Bij de dode dieren worden dna-monsters afgenomen om te kijken wat er met ze aan de hand was.