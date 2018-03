Politie: geef ons de namen van daders autobranden Utrecht

De politie en de gemeente Utrecht roepen bewoners ertoe op om daders van autobranden aan te geven. Gisteravond is er via e-mail een getuigenoproep verspreid onder de deelnemers van Burgernet, schrijft RTV Utrecht.

Eind vorig jaar gingen er tientallen auto's in vlammen op, tot nu toe zijn er geen verdachten opgepakt. In de mail staat dat de politie nog altijd bezig is met buurtonderzoek en forensisch onderzoek, maar dat ze ook informatie nodig heeft van bewoners. "We hebben het meest aan concrete namen, beelden en redenen voor verdenking."

De politie vermoedt dat er mensen zijn die weten wie er achter de autobranden zitten. Daarom werd al eerder een speciale anonieme tiplijn geopend en een beloning uitgeloofd van 20.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van een of meer autobranden.