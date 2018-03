Lijn 16 van Parijs rijdt nog lang niet, maar nu al 'metro door de hel'

Lijn 16 komt onder meer langs Aulnay-sous-Bois, waar in 2005 de beruchte banlieuerellen begonnen. De metro stopt ook in La Courneuve, één van de armste voorsteden van Parijs. Saint-Denis wordt aangedaan, waar in 2015 een Nederlandse delegatie ambtenaren op straat werd aangevallen en beroofd. Een andere halte is Sevran, berucht wegens z'n drugsbendes.

Plaatselijke politici konden de spottende teksten op Twitter niet waarderen. "Het is een opeenstapeling van clichés. Zo stigmatiseer je alle bewoners", zei Stéphane Blanchet, wethouder in Sevran. Veel inwoners van de banlieues verzetten zich al langer tegen het slechte imago van hun steden. Jongeren begonnen jaren geleden een eigen blog om 'hun verhaal' te vertellen dat tegenwicht moeten bieden aan de clichés.

Beste school, crimineelste gebied

Vol trots wordt er ook op gewezen dat een school in Clichy-sous-Bois, óók een halte van lijn 16, recent nog werd uitgeroepen tot een van de beste in het land, omdat leerlingen er de meeste kans hebben te stijgen op de sociaal-maatschappelijke ladder. Toch is de reputatie niet één en al verzinsel. De Franse justitie noemde het betreffende departement, Seine-Saint-Denis, vorige maand nog "het crimineelste gebied van heel Frankrijk".