Container met 3600 kilo hasj uit Libanon onderschept

Een arrestatieteam heeft dinsdagochtend acht mensen gearresteerd die een container met hasj losten. Dat gebeurde bij een bedrijf met opslagboxen op bedrijventerrein Spaanse Polder in Rotterdam. Er is 3600 kilo hasj in beslag genomen.

Een gespecialiseerd team had een tip gekregen over de komst van een container vol softdrugs uit Libanon. Die zou via de Rotterdamse haven naar een bedrijf in de Spaanse Polder gaan.

Bij het lossen werden drie hoofdverdachten en vijf werklui aangehouden. Het vijftal is weer vrijgelaten; een 60-jarige Rijswijker en twee Libanezen van 41 en 71 zitten nog vast.

In de woning van de Nederlander vond de politie twee vuurwapens. Die zijn in beslag genomen, schrijft Omroep West.