Bijna 200 aangiften tegen Pechtold over geschonken appartement

Bijna 200 mensen hebben aangifte gedaan tegen D66-leider Alexander Pechtold omdat hij een appartement niet heeft gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Dat bevestigt het OM na berichtgeving van The Post Online. Het OM bestudeert de aangiftes en kijkt of het een strafrechtelijk onderzoek instelt.

Waar de aangiftes precies voor werden gedaan, is onduidelijk. Vermoedelijk is er een verband met een kant-en-klare aangifte tegen Alexander Pechtold voor ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Alleen persoonlijke gegevens en een handtekening ontbreken daar nog op. Deze staat sinds eind vorige maand online en onder meer GeenStijl schreef erover.

Het OM wil inhoudelijk niets over de aangiften zeggen en denkt een paar weken nodig te hebben om ze te bestuderen.

Privékwestie

In het geschenkenregister geven Kamerleden geschenken op van meer dan 50 euro. Pechtold kreeg het appartement van een bevriende Canadese oud-diplomaat.

Hij beschouwt appartement als een privékwestie, zei hij eerder. Niet iedereen is het daarmee eens. Zo noemde hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden het onbegrijpelijk dat de politicus het appartement niet heeft gemeld. Voermans vindt dat de D66-leider in het register had kunnen uitleggen dat het een privézaak is, die zijn politieke functioneren helemaal niet heeft beïnvloed.