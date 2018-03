Wie stemde wat bij het referendum over de Inlichtingenwet?

Woon je in een grote stad of in het noorden van het land? Dan is de kans groter dat je 'tegen' hebt gestemd bij het inlichtingenwet-referendum. Ben je man of laagopgeleid? Dan is de kans groter dat je 'voor' stemde. En waar je woont, maakt ook weer uit voor de kans dat je blanco hebt gestemd. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS en uit een analyse van de voorlopige uitslag.

De landelijke uitslag laat nog even op zich wachten: onder meer Amsterdam heeft nog geen definitieve uitslag gerapporteerd. Waarschijnlijk gebeurt dat pas vrijdagochtend. Inmiddels is bijna 95 procent van de stemmen geteld.

Jong stemde tegen, maar kwam minder opdagen

Iets meer vrouwen waren tegen de inlichtingenwet dan mannen: 51 procent van de mannen stemde voor, tegen 47 procent van de vrouwen. Van de mannen was 49 procent tegen; 53 procent van de vrouwen. Daarbij geldt wel een foutmarge van 1,5 procent. Meer mannen hebben gestemd. 56 procent, tegenover 46 procent van de vrouwen.

Hoe jonger de kiezer, hoe groter de kans dat deze tegen de wet stemde. In de groep 18-24 jarigen stemde ruim 60 procent tegen de nieuwe wet. Terwijl in de groep 65-plussers het merendeel (57 procent) juist vóór de nieuwe wet stemde. Maar de jongste groep voelde zich minder geroepen om überhaupt te gaan stemmen. Slechts 41 procent kwam opdagen, tegenover 63 procent in de oudste groep.