Turkse zangeres cel in voor beledigen Erdogan

De Turkse zangeres en actrice Zuhal Olcay is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. Een Turkse rechtbank heeft haar schuldig bevonden aan het beledigen van president Erdogan tijdens een optreden in 2016, meldt de krant Hürriyet.

Tijdens het bewuste optreden verving Olcay in een liedje een aantal woorden door de naam van Erdogan. "Recep Tayyip Erdogan, het is allemaal leeg, het is allemaal een leugen, het leven zal op een dag eindigen en dan zul je zeggen: ik had een droom", zong Olcay. Daarbij zou ze ook een beledigend handgebaar hebben gemaakt.

In haar getuigenis sprak Olcay tegen dat ze kwade bedoelingen had. De naam van Erdogan paste volgens haar simpelweg in het metrum en rijmschema. Het handgebaar was bedoeld voor iemand in het publiek, zei ze.

Nationale veiligheid

Het beledigen van de president is in Turkije een misdaad waarop maximaal vier jaar cel staat. Volgens de regering zijn dit soort straffen nodig voor de stabiliteit van het land en om de nationale veiligheid te behoeden.

De 60-jarige Zuhal Olcay is in Turkije een gelauwerd tv-, film- en theateractrice. Als zangeres bracht ze een aantal succesvolle platen uit. Afgelopen december trad ze nog op in Amsterdam.