Man doodgeschoten langs Rijksweg bij Schaijk

Langs de Rijksweg in Schaijk is vanmiddag een man neergeschoten. Hij werd rond 15.00 uur door twee jongens op de fiets zwaargewond gevonden in een auto. Volgens de politie is hij kort daarvoor neergeschoten onder het ecoduct Maashorst.

De jongens belden meteen de politie. Een traumahelikopter werd opgeroepen en hulpverleners waren snel aanwezig, maar de man overleed kort daarna ter plekke. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is, schrijft Omroep Brabant.

De auto waarin het slachtoffer is gevonden, stond onder het ecoduct. Volgens een omstander zou het gaan om een "dure auto".

Rond de plek heeft de brandweer intussen grote schermen geplaatst. Straten in de omgeving zijn afgezet. Tientallen agenten in uniform en burger zijn bezig met een groot sporenonderzoek langs de ventweg aan de Rijksweg tussen Oss en Schaijk.