Ziekenhuiskeuze beïnvloedt overlevingskans bij maag- en slokdarmkanker

Slokdarmkanker

In de groep ziekenhuizen waar de kans op een operatie voor patiënten het kleinst was, leefden van de patiënten die tussen 2010 en 2013 een diagnose kregen, er na twee jaar nog vier van de tien.

In de ziekenhuizen waar de grootste kans bestond op een operatie leefden er nog vijf van de 10 patiënten. In de periode 2005-2009 was er een nog iets groter verschil in overlevingskans.

Maagkanker

Voor maagkankerpatiënten die hun diagnose in de periode 2005-2009 kregen waren de verschillen in overleving in relatie tot de kans op een operatie gering. Maar in de periode 2010-2013 veranderde dat.

Van de patiënten in ziekenhuizen waar de kans op een operatie het kleinst was, leefden er twee jaar na de diagnose nog minder dan vier. Van de patiënten in de groep ziekenhuizen waar het meest geopereerd werd, leefden vijf van de tien patiënten nog na twee jaar.

Concentratie

De onderzoekers concluderen in hun studie dat de besluitvorming over de behandeling van slokdarm- en maagkanker beter moet. De concentratie van de behandeling van kankersoorten heeft een positief effect op de behandeling, maar het ziekenhuis waar de diagnose plaatsvindt bepaalt of er doorverwezen wordt.

Door de concentratie van de zorg zou de kennis over specifieke kankers in die ziekenhuizen kunnen afnemen, vrezen de auteurs.

In alle Nederlandse ziekenhuizen worden nieuwe kankerpatiënten regelmatig besproken in een multidisciplinair overleg. De auteurs van de NTvG-studie stellen voor dat ook in regionaal verband te gaan doen, met deelname van het gespecialiseerde kankercentrum. In sommige regio's gebeurt dat al en dat functioneert volgens de onderzoekers goed.

Zo'n overleg zou grote verschillen tussen ziekenhuizen bij besluiten over behandeling van patiënten met maag- en slokdarmkanker moeten wegnemen.