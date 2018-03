Man opgepakt voor mishandeling en verkrachting in Groningen

In Groningen is gisteren een 43-jarige man opgepakt voor de mishandeling en verkrachting van een vrouw in de stad Groningen.

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat hij de 47-jarige vrouw in haar woning overviel en haar na de mishandeling en verkrachting naar verluidt voor dood achterliet.

Volgens de krant is de verdachte een tbs'er, maar daarover willen het OM en de politie niets zeggen. Beide instanties willen alleen bevestigen dat de man is opgepakt voor een ernstig zeden- en geweldsdelict.

Het is onbekend hoe het met de vrouw is. "Het betreft een zedenzaak en daar zijn wij altijd heel terughoudend in", aldus het OM.