Rutte laat Macron het Torentje zien: it's very small

Tijdens die rondleiding liet Rutte Macron zijn uitzicht zien. "It's very small, but at least I have the view", verklaarde de premier enthousiast. Ook liet hij verschillende voorwerpen uit het Torentje zien, zoals een schilderij van Pieter Cort van der Linden, de laatste liberale van Nederland tot de komst van Rutte. En Nijntje kwam voorbij, de mascotte van de Grand D├ępart van de Tour de France. De eerste etappe van de wielerwedstrijd vertrok in 2015 uit Utrecht. Macron was daar ook bij.