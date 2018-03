Tegen-kamp stevent af op winst referendum

Het lijkt erop dat de tegenstanders van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten het referendum hebben gewonnen. Met 93,8 procent van de stemmen geteld, heeft 48,7 procent van de mensen tegen de nieuwe wet gestemd en 47,3 procent voor. Opvallend is het hoge percentage blanco-stemmers: 4,0 procent, blijkt uit cijfers van het ANP.

Dat nog niet alle stemmen zijn geteld, komt onder meer door de gemeente Amsterdam. In de hoofdstad duurde het tellen langer door de verkiezing voor 22 stadsdeelcommissies, naast de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Morgen om 10.00 uur moeten van al deze verkiezingen de definitieve uitslagen vastgesteld zijn. "Dit is een gigantische operatie die met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd", meldt de gemeente.

Het referendum is wel geldig. De opkomst is met de huidige stand van zaken 51,5 procent. Dat is boven de vereiste 30 procent die nodig is om een referendum geldig te maken.

Hoofdstembureaus

Het gaat nog niet om de officiƫle cijfers die naar buiten zijn gekomen. Dat gebeurt volgende week donderdag pas, als de Kiesraad alle cijfers heeft ontvangen van de twintig hoofdstembureaus in Nederland. Zij komen morgen om 10.00 uur bijeen om de uitslag door te geven.

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn morgen al definitief. De centrale gemeentelijke stembureaus stellen morgen om 10.00 uur de uitslag daarvan vast.