Mark Anthony Conditt: 'slim, vredelievend', en een bommenlegger

Familieleden en bekenden van Conditt worden veelvuldig geciteerd in Amerikaanse media. En ook die tasten in het duister. "Hij was rustig, vriendelijk, vredelievend en ik heb nooit tekenen van geweld gezien", zegt zijn oma.

"We hadden geen idee van de duisternis waar hij blijkbaar in leefde", laat de familie weten in een geschreven verklaring. "Onze familie is normaal, in elke zin van het woord." Een buurman noemt Conditt heel beleefd. "Ik snap er niets van. Maar dat is eigenlijk altijd met dit soort dingen. Je kan er geen vinger achter krijgen."

Een vriend met wie Conditt 5 jaar geleden omging noemt hem een diepe denker. "Hij was slim, had vaak een mening en kon ook wel dominant zijn in discussies. Maar ik heb geen idee wat hem heeft doen besluiten die bommen te maken."