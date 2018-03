Rotterdam verkent mogelijkheden coalitie, Leefbaar wil door het midden

In Rotterdam is de verkennende fase begonnen van de onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Alle partijen in de stad zijn op het gemeentehuis onder leiding van burgemeester Aboutaleb bij elkaar geweest. Volgens de burgemeester verliep het gesprek in een goede en ontspannen sfeer.

"Er was ruimte voor een lach, maar ook voor reflectie op de campagne", zei Aboutaleb. Tijdens de verkiezingscampagne zijn harde woorden gevallen, onder meer tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA. "Het moet blijken of de kou al helemaal uit de lucht is, maar wat ik mooi vind, is dat iedereen weer bij nul wil beginnen en vertrouwen en goede verhoudingen wil opbouwen", zei Aboutaleb.

Leefbaar Rotterdam is de grootste partij gebleven in de stad, met 11 zetels, en voorman Joost Eerdmans heeft een naam geopperd van degene die zijn partij het liefst als verkenner ziet. Wie dat is, wilde hij niet zeggen. Morgenochtend komen de partijen weer bijeen met Aboutaleb en zal daarover verder worden gepraat. Mogelijk komen er twee verkenners.

Vier partijen nodig

Leefbaar Rotterdam mag als grootste partij nu het voortouw nemen en Eerdmans wil het liefst een coalitie vormen die steunt op een ruime meerderheid. "Ik denk dat er een breed stadsbestuur komt. Als je de uitslag ziet, is dat niet iets dat op rechts of op links gaat lukken", zei Eerdmans tegen de NOS. "Er zal iets in het midden gevormd moeten worden en ik wil daar graag mijn steen aan bijdragen."

Leefbaar vormt nu een coalitie met D66 en het CDA, maar heeft een krappe meerderheid van 23 van de 45 zetels. Dat is de partij slecht bevallen. Doordat Leefbaar bij de verkiezingen vier zetels heeft verloren, zijn nu vier partijen nodig voor een meerderheidscoalitie.

Eerdmans zou kansen zien op samenwerking met de VVD, die met 5 zetels de tweede partij werd in Rotterdam, en met de huidige coalitiegenoot D66. Welke partij daar dan nog bijkomt, is onduidelijk; diverse varianten doen de ronde, waarvan die met de PvdA of GroenLinks het meest wordt gehoord.