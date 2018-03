Bloedige kangoeroefilm leidt tot felle discussie in Australië

Een felle discussie in Australië over hun knuffelbare nationale mascotte, de kangoeroe. In de documentaire Kangaroo: A Love/Hate Story tonen filmmakers hoe de dieren op bloedige wijze gedood worden. Ook suggereren de makers dat het uitsterven van de dieren geen onrealistisch scenario is, als de jacht op de dieren doorgaat.

Volgens officiële tellingen springen er in Australië meer dan 47 miljoen kangoeroes rond. Dat zijn er genoeg, vindt de overheid, om toe te staan dat jaarlijks enkele miljoenen kangoeroes afgeschoten mogen worden. De autoriteiten en veehouders spreken van een plaag omdat kangoeroes het gras opeten dat voor het vee bestemd is.

Voor het afschieten is een vergunning nodig; ook mogen alleen mannetjes afgeschoten worden, met één schot door het hoofd, om het proces zo pijnloos mogelijk te maken.

Maar volgens de filmmakers is de praktijk anders. Het zou vaak niet lukken om de dieren in één keer te doden, wat resulteert in een lang en pijnlijke lijdensweg. In de film tonen ze hoe baby-kangoeroes door jagers uit de buidel van hun moeder worden gehaald en daarna doodgeslagen tegen een auto. Regisseur Michael McIntyre spreekt van een "vreselijk geheim". "We zijn geschokt", vertelt hij. "We hebben advies gevraagd of de beelden te ver gingen, of niet."