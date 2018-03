Man springt van publieke tribune Tweede Kamer

De vergadering in de Tweede Kamer is stilgelegd, omdat er een man van de publieke tribune is gesprongen. Hij probeerde zelfmoord te plegen.

Het gaat om een 65-jarige man uit Groenlo, zo bevestigt de politie van Den Haag. "De man had een voorwerp om zijn nek, dat was vastgebonden aan de tribune", staat in de verklaring. Hij is inmiddels afgevoerd met een ambulance.

Debat

Het incident gebeurde toen VVD-Kamerlid Arno Rutte het woord voerde in een debat over de georganiseerde misdaad. Er klonk een klap en mensen begonnen te gillen. Kamerleden die het zagen gebeuren, zijn aangeslagen.

Kamervoorzitter Arib is erg geschrokken van het voorval. "Natuurlijk heeft het veel impact als dit gebeurt", zegt ze in een korte reactie. "Maar het gaat goed, gelukkig."

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak over een "heel akelig incident".

Balustrade

Kamerlid Rutte voelt zich nog een beetje bibberig. Hij dacht aanvankelijk dat iemand van de balustrade viel. "Maar het was een zelfmoordpoging. Je schrikt je wild", vertelt hij. "Maar de mensen die eromheen zaten zijn nog harder geschrokken. Ik hoop dat het goed met ze gaat."