Laatste onafhankelijke Turkse media overgenomen door vriend Erdogan

Het grootste mediahuis in Turkije, met titels als dagblad Hürriyet en tv-station CNN-Turkije, is gekocht door een zakenmagnaat die goed bevriend is met president Erdogan. De media van de Dogan Media Group stonden bekend als de laatste die in Turkije nog min of meer onafhankelijke journalistiek bedreven.

De laatste jaren heeft president Erdogan kritische journalisten laten oppakken en hele redacties gesloten. "Die repressie is maar één manier om de media de mond te snoeren", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "De andere methode is ervoor zorgen dat machtige mensen die de regering positief gezind zijn een kritisch mediahuis als Dogan overnemen. En dat is wat hier is gebeurd."

De koper is het concern Demiroren. "De eigenaar is niet van plan om het president Erdogan erg moeilijk te maken, dus vermoedelijk gaat er nu bij Hürriyet en CNN-Turkije een heel andere wind waaien", zegt Waagmeester.

Genadeklap voor onafhankelijke pers

De kranten van Dogan Media Group stonden de afgelopen jaren al erg onder druk van de regering. Toch probeerden ze binnen dat repressieve klimaat nog meerdere kanten van de feiten te belichten, maar dit is de genadeklap, zegt Waagmeester.

Zaken als een redactiestatuut, dat bijvoorbeeld in Nederland de onafhankelijkheid van redacties garandeert, zijn in Turkije van weinig belang. "Er wordt gewoon opgebeld naar redacties en hoofdredacteuren worden geïntimideerd."

Wat nu overblijft in Turkije zijn grofweg drie soorten media. 1: een grote groep kranten en stations die kritiekloos zijn tegenover president Erdogan en zijn regeringspartij. De media die nu zijn overgenomen gaan daar waarschijnlijk ook bij horen. 2: een handjevol dogmatisch nationalistische kranten en 3: aan de kant van de oppositie blijven er nog een paar radicale, activistische kranten over.

"Bij die laatste groep valt natuurlijk ook geen onafhankelijk nieuws te halen", zegt Waagmeester. "Dus de Turkse nieuwsconsument houdt niets meer over: geen grote media met geld en invloed, waar nog wordt geprobeerd om oprechte journalistiek te bedrijven. Dat is echt een groot verlies."