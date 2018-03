Aantal dodelijke ongelukken op bouwplaatsen stijgt

Het aantal ongelukken in de bouw waarbij iemand om het leven is gekomen, is de laatste twee jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Vorig jaar kwamen in Nederland 20 bouwvakkers om het leven. In 2016 waren dat er nog 16 en het jaar daarvoor 9.

De toename komt vooral doordat er veel meer onderaannemers, zzp'ers, buitenlandse krachten en niet-gekwalificeerd personeel op de bouwplaatsen werken en dat leidt tot onveilige situaties. "Voorheen was er altijd één grote aannemer met één veiligheidscoördinator, maar tegenwoordig is daar geen sprake meer van en dat leidt tot grote problemen", zegt woordvoerder Paul van der Burg van de Inspectie.

"De bouwsector steekt qua dodelijke ongelukken met kop en schouders boven de andere sectoren uit. In de afgelopen acht jaar vielen er 162 doden in de bouw en dat is bijna 30 procent van alle dodelijke bedrijfsongelukken."

Veel meer bouwprojecten

Ook volgens vakbond FNV Bouw zijn de ongelukken het gevolg van hoe de bouw tegenwoordig is georganiseerd. "Het stikt van de onderaannemers en gedeelde taken op de bouwplaats", zegt een woordvoerder in De Telegraaf. "Via ons meldpunt komen er nog steeds klachten binnen over onregelmatigheden rond steigerbouw, het gebruik van apparatuur en niet-gekwalificeerd personeel."

Brancheorganisatie Bouwend Nederland en ook de vakbonden doen er alles aan om de veiligheid te verbeteren, zegt de inspectie. "Er wordt natuurlijk ook weer veel meer gebouwd dan tijdens de crisis. Het aantal van 20 doden ligt nog steeds lager dan tijdens de crisis. Zo verongelukten in 2010 nog 24 bouwvakkers op hun werk en in 2013 waren dat er 25. En toen werd er echt minder gebouwd", zegt Van der Burg. "Het aantal van 9 doden in 2015 is tot nu toe de gunstige uitzondering."

Onveilige situaties melden

Op dit moment wordt gepraat over een nieuwe cao voor de bouw. "Veiligheid vormt voor ons een belangrijk speerpunt. We moeten zorgen dat werknemers elkaar verstaan", zegt FNV Bouw.

Bouwend Nederland vindt twintig doden veel te veel. "Wij roepen werknemers op om onveilige situaties te melden bij hun werkgever. En als er niets aan gedaan wordt, ga dan gewoon niet aan het werk."