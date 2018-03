Zorgen over toenemende tekorten aan antibiotica

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is bezorgd over de steeds vaker optredende tekorten aan antibiotica in apotheken. Daarbij gaat het vooral om smalspectrum antibiotica. Dat zijn middelen die specifiek werken tegen een klein aantal bacteriën. De middelen laten andere bacteriën, die onschadelijk zijn of zelfs onmisbaar voor ons lichaam, ongemoeid.

Door het tekort krijgen patiënten vaker onnodig een ander type antibioticum voorgeschreven, dat werkzaam is tegen veel meer bacteriën. Dit werkt daardoor ook in de hand dat allerlei bacteriën ongevoeligheid ontwikkelen voor antibiotica.

Lucratief

Het tekort komt doordat bedrijven steeds minder smalspectrum antibiotica kunnen leveren aan apotheken. Een van de genoemde verklaringen is een tekort aan grondstoffen. Volgens het CBG wordt het probleem groter en is het aantal alternatieve middelen beperkter dan voorheen. Dat is niet goed voor patiënten.

Vice-voorzitter Barbara van Zwieten van het CBG legt ook een verband met het terughoudende voorschrijfgedrag van antibiotica in Nederland. Daardoor zetten farmaceutische bedrijven minder om en wordt het voor hen minder lucratief om middelen op de markt te houden en nieuwe antibiotica te ontwikkelen.