Bommenlegger Austin liet videoboodschap achter

De dader van de bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin, die gisteren zelfmoord pleegde toen de politie hem wilde arresteren, heeft een videoboodschap achtergelaten op zijn telefoon.

In het filmpje van 25 minuten noemt de 23-jarige verdachte, Mark Anthony Conditt, geen motief voor zijn daden. "Hij praat niet over terrorisme of haat", zegt een woordvoerder van de politie in Austin. "De video is een noodkreet van een jongeman die met zichzelf in de knoop zit, die praat over de problemen in zijn privéleven."

In het filmpje vertelt Conditt wel hoe hij de bommen heeft gemaakt.

Bompakketten

Conditt wordt ervan verdacht dat hij zes bommen heeft geplaatst of verzonden via de post in en rond Austin. Vijf van die bommen gingen af. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten zes mensen gewond.

De politie kwam Conditt op het spoor nadat een bompakketje was afgegeven bij een postkantoor. Dankzij videobeelden van de parkeerplaats konden agenten achterhalen wie het pakketje had afgegeven.

Huiszoeking

Het is nog onduidelijk waarom Conditt zijn daden heeft gepleegd. Zijn huis in Pflugerville, een voorstad van Austin, is uitgebreid doorzocht door de politie. Daarbij zijn materialen gevonden die ook zijn gebruikt in de bommen.

Twee huisgenoten van Conditt zijn door de politie meegenomen voor verhoor. Zij worden niet gezien als verdachten in de zaak.