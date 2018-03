Baudet vertrouwt uitslag niet: 'optelsysteem zo lek als een mandje'

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet zegt dat hij geen vertrouwen heeft in de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Baudet is het optelsysteem dat wordt gebruikt "zo lek als een mandje". Hij zegt dat hij niet weet of de telling bij de verkiezingen eerlijk is gegaan en noemt de manier waarop de telling verloopt "volstrekt onverantwoord".

Volgens Baudet kunnen er op allerlei momenten aanpassingen worden gedaan aan de uitslagen. "En de enige manier om het te checken is door aanwezig te zijn in het stemlokaal en daar de uitslag te noteren, zodat je zelf de proef op de som kan nemen."

De Kiesraad schrijft dat er na de telling wordt genoteerd hoeveel stemmen er op lijsten en kandidaten zijn uitgebracht. Ook wordt het verschil tussen de toegelaten kiezers en de aangetroffen stembiljetten genoteerd en waar mogelijk verklaard. Daarna worden de geldige stempassen en volmachtgegevens geteld en komen al die gegevens in een proces verbaal. Die processen verbaal worden ondertekend en gaan naar de burgemeester.

'Document zonder waarde'

Baudet zegt dat dat niet zo is. "Er wordt geen handtekening op gezet. Dat is een document zonder waarde." Volgens Baudet worden de documenten vernietigd op het moment dat ze gedigitaliseerd worden en mogen ze niet worden bewaard. "Er mag ook geen foto van gemaakt worden en er kan ook niet worden nageteld."

"De clou is: in al die 394 stemlokalen wordt de uitslag van de telling op een usb-stick gezet. Die gaat via een onbeveiligde koerier naar het gemeentehuis en daar worden al die usb-sticks op een computer gezet, waarna een rekensom wordt gemaakt en het wordt uitgeprint", zegt Baudet. Hij verwacht niet dat er op grote schaal wordt gefraudeerd, maar zegt dat het systeem wel "eenvoudig te hacken" is.

Maandag riep het Forum voor Democratie mensen op om 'verkiezingswaarnemer' te worden in de Amsterdamse stemlokalen. Hij zei dat er zo op kon worden toegezien dat iedere stem telt. FvD haalde volgens de exitpoll in Amsterdam vandaag twee zetels.