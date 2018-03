Video rokend kind VS gaat viraal, moeder (20) opgepakt

In de Amerikaanse staat North Carolina is een vrouw opgepakt nadat op internet een video was opgedoken waarin zij haar jonge kind een hijs laat nemen van een sigaar of iets dat daar op lijkt.

Iemand zette de video vandaag op Facebook en inmiddels is de video zo'n 1,7 miljoen keer bekeken. Degene die de video plaatste, schreef daarbij dat de moeder van het rokende kind opgepakt zou moeten worden.

In de video is te zien hoe iemand, mogelijk de moeder, vermoedelijk een sigaar voor de neus van het jonge kind houdt. Het kind neemt een hijs en lijkt inhaleren, waarna het rook uitblaast.

Kinderbescherming

Volgens de politie is de 20-jarige moeder van het kind opgepakt en is het kind ondergebracht bij de kinderbescherming. Via sociale media bedankt de politie de mensen die op Facebook reageerden op de video. Door de vele reacties kwam de politie de moeder van het kind op het spoor.

Het is niet helemaal duidelijk wat voor rookwaar het kind aangeboden kreeg, maar de moeder is beschuldigd van het bezit van marihuana en van kindermishandeling.