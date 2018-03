Zijn gebruikers Facebook beu? Vragen over data en #DeleteFacebook

Vanmiddag beantwoordden techredacteuren Joost Schellevis en Nando Kasteleijn vragen in een speciale Q&A over Facebook op - jawel - Facebook.

Kan het dat ook mijn gegevens bij Cambridge Analytica zijn beland?

Dat zou kunnen. Maar om hoeveel data van Nederlanders het gaat, is niet duidelijk, zegt Schellevis. "We hebben Facebook Nederland om een reactie gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen." Hij denkt dat het Britse bedrijf vooral gegevens van Britten en Amerikanen bemachtigde. "Nederlandse data zullen vooral bijvangst zijn."

Het is een misverstand dat Facebook zelf illegaal gegevens verzamelde. "Maar wat het platform te verwijten valt, is dat het niet goed heeft opgelet", zegt Kasteleijn. Facebook had het verzamelen van gegevens wel verboden, maar niet technisch onmogelijk gemaakt. "Dat wijst er volgens mij op dat Facebook de controle over het platform een beetje was kwijtgeraakt."

Een belangrijk punt is dat ook apps die aan Facebook gekoppeld zijn, gegevens opslaan. Jouw data kunnen dus op verschillende plekken zijn verzameld. Schellevis: "Dat laat maar weer zien dat je goed moet opletten welke apps je toegang tot je gegevens geeft. Dit geeft wel aan dat er misbruik van kan worden gemaakt."