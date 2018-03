Exitpoll referendum: voor en tegen vrijwel gelijk

Het is nog niet te zeggen wat de uitslag is van het referendum van vandaag over de Inlichtingenwet. Volgens een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van de NOS, is de uitslag "too close to call".

49 procent heeft volgens de exitpoll voor de wet gestemd, 48 procent tegen en 3 procent blanco. De opkomst komt uit op 48 procent, ruim genoeg voor een geldig referendum.