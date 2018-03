'Rosse buurt' Barneveld voorlopig niet meer rood

De gemeente Barneveld heeft iets bedacht voor de 'rosse buurt', een straat met felrode lampen. Die werden vorige maand geïnstalleerd aan de Nesciostraat omdat vleermuizen daar minder gevoelig voor zijn. De straat ligt op een vliegroute van de beschermde dieren.

Buurtbewoners dachten bij de lampen aan een hoerenbuurt en deden hun beklag bij de gemeente. Nu is er dus een tijdelijke oplossing: vier van de negen lampen staan uit en in de andere brandt nu wit in plaats van rood licht.

De gemeente gaat met leveranciers en natuurorganisaties op zoek naar een definitieve oplossing, meldt Omroep Gelderland. "Aan de ene kant willen we recht doen aan een prettige woonomgeving, aan de andere kant willen we wel voldoen aan de wet", vertelt een woordvoerder van de gemeente. De vleermuisverlichting werd ingeschakeld op basis van de Flora- en faunawet.