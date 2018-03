Acht aangiften om campagnefilmpje PVV

Bij het Openbaar Ministerie zijn tot nu toe acht aangiften binnengekomen vanwege het vorige week uitgezonden campagnefilmpje van de PVV. Het filmpje was donderdag te zien in de zendtijd voor politieke partijen en leidde tot veel ophef en kritiek.

In de 2,5 minuten durende video verschenen na de tekst "Islam is" woorden als geweld, terreur, Jodenhaat, homohaat en slavernij. Ook werd het woord "dodelijk" getoond, waarbij bloed van de letters droop.

Het Openbaar Ministerie ontving vijf aangiften uit Den Haag, een uit Tilburg en twee uit Limburg. In Amsterdam zijn nog geen aangiften opgenomen, maar daar kwamen wel twintig meldingen binnen, waaruit blijkt dat tien personen van plan zijn om aangifte te doen tegen de PVV en partijleider Wilders. Het OM gaat de aangiften bekijken en besluit later deze week of de zaak een vervolg krijgt.