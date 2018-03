Zeearend verongelukt, mogelijk door windmolen

Een zeearend die gisteren dood werd gevonden op een boerenerf in Lelystad, is waarschijnlijk geraakt door een wiek van een windmolen. Dat denkt Staatsbosbeheer, nadat het kadaver is onderzocht door de universiteit van Wageningen.

Volgens de onderzoekers gaat het om een dier van 5 jaar, waarschijnlijk een vrouwtje. De poten en een vleugel waren gebroken en er zijn veel inwendige bloedingen. "Een zeearend vliegt op zo'n 100 meter hoogte en kijkt voortdurend naar beneden op zoek naar prooien, en krijgt dan een klap van zo'n windmolen", zegt Joke Bijl van Staatsbosbeheer tegen Omroep Flevoland.

De zeearend wordt nog verder ontleed en onderzocht. Het gebeurt niet vaak dat er een dode zeearend wordt gevonden, dus voor onderzoekers is dit een bijzondere kans.