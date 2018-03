Twee man vast om afgifte handgranaat op Utrechts politiebureau

In Utrecht zijn twee mannen aangehouden die een handgranaat op het politiebureau in de wijk Kanaleneiland hadden afgegeven. Het politiebureau werd ontruimd om explosievendeskundigen onderzoek te laten doen. Het bureau werd daarna weer vrijgegeven.

De mannen zeiden tegen de politie dat er ook een handgranaat lag in de IJsselsteinlaan, in de naburige wijk Hoograven. Ook dat gebied werd ontruimd.

Volgens het tweetal ligt de handgranaat in Hoograven in een ondergrondse container. Besloten moet nu worden of de hele container wordt opgetakeld of dat op een andere manier geprobeerd wordt bij het explosief te komen.

Over de achtergrond van de mannen en hun actie is nog niets bekendgemaakt.