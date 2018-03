Gemeenteraadsverkiezingen verlopen tot nu toe gemoedelijk

Sleutels kwijt, uitgerekend op de ochtend van de gemeenteraadsverkiezingen. Het was de reden dat een stembureau in Hilversum later openging. Ook vertraagd waren een stembureau in Haarlem, vanwege miscommunicatie, en een in Deventer en Den Haag, omdat de slotjes van de stembussen zoek waren.

Dit soort kleine problemen zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen: de eerste helft van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 had weinig grote verrassingen in petto.

Van topdrukte lijkt geen sprake, ook niet op de treinstations. Daar speelt mee dat er een recordaantal van 81 treinstations is waar mensen kunnen stemmen, dus volgens de NS hoeven kiezers nergens ├ęcht lang te wachten.

Opstootjes zijn er evenmin, al werden in minstens twee steden campagneposters beklad. In Den Bosch ging het om een ludieke oproep om te gaan stemmen. 'Stemmen Kut', is over de posters geplakt. Minder humor hadden bekladders op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Met een witte spuitbus zijn hakenkruizen gespoten op de poster van de enige gekleurde kandidaat.

Opkomst in Amsterdam veel hoger

Wat betreft de opkomst druppelt er langzaamaan informatie binnen. Zo meldde Amsterdam om 14.00 uur dat op dat moment 19 procent van de kiezers had gestemd, een veel hogere tussenstand dan vier jaar geleden, toen de opkomst rond dat tijdstip ruim 11 procent was.

Ook in Den Haag zijn er grote opkomstverschillen in vergelijking met 2014, al komen er daar dit jaar juist minder mensen opdagen. Om 14.00 uur had 19,0 procent van de Haagse kiezers gestemd, tegen 26 procent in 2014. De opkomst voor het raadgevend referendum was in Den Haag om 14.00 uur zo'n 17 procent.

Geïnteresseerde Rotterdammers kunnen de hele dag hun lol op met de tussenstanden: de gemeente houdt de opkomstcijfers live bij. Om 13.50 uur was de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 17,8 procent. Dat was juist iets minder dan de vorige keer. Opvallend: de opkomst voor het referendum loopt in Rotterdam al de hele dag al 0,5 procentpunt voor op de gemeenteraadsverkiezingen.

Eindhoven

Ook Eindhoven heeft een verschil tussen de twee verkiezingen, al spant het erom. Om 12.30 uur had 15 procent van de kiezers gestemd voor de gemeenteraad. De WIV trok 0,1 procent kiezers meer naar de stembus.

Nog moet blijken of die verschillen standhouden en wat deze zeggen over het belang dat kiezers hechten aan de twee verkiezingen. Feit is wel dat het raadgevend referendum alleen geldig is bij een opkomst boven de 30 procent.