BBC vindt bewijs van misbruik Rohingya-meisjes in Bangladesh

Een undercoverteam van de BBC heeft bewijzen gevonden van massaal misbruik van Rohingya-meisjes in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Pooiers en mensenhandelaren gebruiken de chaos in de kampen om jonge tienermeisjes voor de seksindustrie te ronselen.

Voor de meisjes is prostitutie vaak de enige kans om aan de armoede en uitzichtloosheid in de kampen te ontsnappen. Het patroon is vaak hetzelfde: de meisjes wordt geld aangeboden om in een hotel of als schoonmaakster aan het werk te gaan, maar vrijwel altijd blijkt prostitutie de werkelijke werkkring.

Een team van de BBC in Bangladesh ging met medeweten van de politie undercover. In kleine hotels vond het team al snel telefoonnummers van pooiers die meisjes in de aanbieding hebben. Bij een pooier met wie contact werd gelegd, vroeg de medewerker om jongere meisjes, liefst Rohingya.

Als antwoord werden veel foto's van meisjes opgestuurd, en zo nodig waren er nog veel meer.

Labyrint aan versleutelde sites

In samenwerking met de politie kwam het tot een afspraak, waarbij een pooier op het laatste moment een tussenpersoon met twee meisjes naar een hotel stuurde. Nadat het overeengekomen bedrag aan hem was betaald, greep de politie in. Hij werd gearresteerd en de meisjes werd een schuilplaats aangeboden. Een meisje weigerde dat, de ander ging er wel op in.

De BBC vond bewijzen dat meisjes naar Cox's Bazar, Chittagong en Dhaka in Bangladesh worden gebracht om daar in de seksindustrie te werken. De politie zegt dat daarbij open en gesloten Facebookgroepen gebruikt worden. De BBC trof ook een 'labyrint aan versleutelde websites' aan, waar pedofielen ervaringen uitwisselen.

Zo werd een gids gevonden met precieze aanwijzingen om gebruik te maken van kinderen, in het bijzonder Rohingya. Op de prostitutieladder in kringen van pooiers in Bangladesh staan die overigens op de onderste plaats.