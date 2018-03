Mysterie rond microscopen Van Leeuwenhoek na 300 jaar opgehelderd

In 1711 zei Antoni van Leeuwenhoek tegen een groepje Duitse edelen dat de superieure kwaliteit van zijn microscoop te danken was aan een geavanceerde glasblaasmethode. Ruim 300 jaar later blijkt dat toch anders te liggen.

Dankzij een nieuwe technologie is duidelijk geworden dat de lenzen van Van Leeuwenhoek, een pionier op het gebied van de celbiologie, helemaal niet geblazen zijn, maar gewoon geslepen. "Blijkbaar was er dus toch geen exotische productiemethode, maar was Van Leeuwenhoek simpelweg bijzonder bedreven in het slijpen van zijn minuscule lenzen", zegt conservator Tiemen Cocquyt van Rijksmuseum Boerhaave.

Het museum in Leiden heeft vier microscopen van de Delftse handelaar en amateurwetenschapper in bezit. Boerhaave deed samen met de TU Delft onderzoek naar de instrumenten.