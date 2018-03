Pubers opgepakt voor 'hondsbrutale' overvallen met vuurwapen en messen

Vier jongens in de leeftijd van 13 tot 16 jaar zijn opgepakt voor een aantal gewapende overvallen in de omgeving van Purmerend en Zaandam. In januari werd vijf keer toegeslagen bij tankstations, snackbars en een avondwinkel, waarbij een vuurwapen en messen werden gebruikt.

Bij een van de overvallen, op snackbar Family in Oostzaan, werd niet alleen het personeel bedreigd met een vuurwapen, maar ook een kind. De politie noemt de jongens "hondsbrutaal".

Chocoladerepen

De jongens maakten meestal geld buit, al was dat soms niet meer dan kleingeld. In één geval namen ze enkele sloffen sigaretten mee. Bij de eerste overval op een tankstation gristen zij bij hun vlucht nog een paar chocoladerepen mee. Ook werd een bosje bloemen stuk gegooid op de grond.

In de meeste gevallen opereerden de jongens in groepjes van twee. Een keer deed een derde mee, en stond een vierde op de uitkijk. De overvallers sloegen telkens op de vlucht met gestolen scooters.

De jongen van 13 komt uit Amsterdam, de drie anderen uit Purmerend. Wie verantwoordelijk is voor welke overval, wil de politie niet zeggen.

"Een eigenaar van een snackbar heeft zijn zaak enkele dagen gesloten", zegt een rechercheur in een persbericht. "Zij realiseren zich niet wat ze hiermee aanrichten."