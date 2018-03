Sterkste stijging van huizenprijzen sinds 2001

De huizenprijzen blijven maar stijgen. Ten opzichte van vorig jaar werden koopwoningen in februari 9,5 procent duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001, melden het CBS en het Kadaster. Sinds het dieptepunt op de huizenmarkt in 2013 trekken de huizenprijzen weer aan.

De piek van de prijzen lag in augustus 2008, vlak voor het uitbreken van de financiële crisis. De huidige prijzen liggen daar nog een procent onder. Ten opzichte van het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen meer dan 26 procent gestegen.

Grote steden

De hoge prijzen worden veroorzaakt door de sterke vraag naar woningen aan de ene kant en de schaarste aan beschikbare woningen aan de andere kant. Vooral in de grote steden vliegen de prijzen omhoog.

Door de schaarste is het aantal verkochte woningen aan het dalen. Volgens het kadaster werden in januari en februari 32.129 verkochte woningen geregistreerd, dat is 6 procent minder dan een jaar geleden.