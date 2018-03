Spelers Roda JC bedanken fans met gratis uitkaarten

De spelers van Roda JC hebben 500 kaarten gekocht voor de komende uitwedstrijd tegen Vitesse. Supporters kunnen met die kaarten gratis naar de wedstrijd.

De ploeg bedankt daarmee de aanhang voor de steun tijdens de belangrijke uitwedstrijd tegen NAC. De Limburgers wonnen de wedstrijd in Breda met 0-1.

Steun hard nodig

"Iedereen heeft gezien hoe hard we de steun van de fans nodig hebben om resultaat te halen", zegt doelman Hidde Jurjus in een videoboodschap. De kaarten worden via de supportersvereniging verdeeld. De fans moeten de busreis trouwens wel zelf betalen, schrijft 1Limburg.