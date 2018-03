Drie miljoen dubbele afboekingen bij ING

Een betaling die twee keer is afgeboekt: veel ING-klanten kijken vanochtend om die reden verbaasd naar hun rekeningoverzicht.

De bank kampt met een storing. Volgens een woordvoerder is per ongeluk een batch, oftewel een reeks betalingen, twee keer afgeboekt. In totaal gaat het om drie miljoen transacties die gedaan zijn met de pinpas.

Het gaat alleen om afboekingen, niet om bijschrijvingen.