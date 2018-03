Facebook boos over 'bedrog' door Cambridge Analytica

Facebook heeft voor het eerst officieel gereageerd op de enorme ophef die is ontstaan doordat het analysebedrijf Cambridge Analytica de persoonlijke gegevens van zo'n 50 miljoen Facebook-gebruikers wist te bemachtigen. Het bedrijf voelt zich slachtoffer.

Facebook is boos en vindt dat het bedrogen is door Cambridge Analytica. Dat Britse bedrijf maakte eerder bekend dat het de gegevens van de meest Amerikaanse Facebook-gebruikers heeft ingezet tijdens werkzaamheden voor de Trump-campagne in 2016.

Dag en nacht

"Mark (Zuckerberg, baas), Sheryl (Sandberg, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding) en hun teams werken dag en nacht om alle feiten boven tafel te krijgen en de juiste actie te ondernemen, want ze zijn zich bewust van de ernst van de zaak", schrijft Facebook

De internetgigant gaat de richtlijnen aanpassen en verstevigen om de persoonlijke gegevens van mensen te beschermen, staat verder in de verklaring.

De kwestie heeft geleid tot een enorme waardevermindering van Facebook. Op de Amerikaanse beurs is het bedrijf in twee dagen tijd tientallen miljarden dollars minder waard geworden. Beleggers vrezen dat strengere regels leiden tot minder reclame-inkomsten en dus een lager rendement.