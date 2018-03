Brazilië voert strijd tegen gele koorts op

Brazilië neemt extra stappen om de gelekoorts-uitbraak in het land te bestrijden. De minister van Volksgezondheid heeft besloten dat in heel het land mensen worden ingeënt tegen de ziekte. Nog voor 2019 moeten 78 miljoen mensen zijn gevaccineerd, zegt minister Barros.

Sinds juli heeft Brazilië te maken met een uitbraak van gele koorts. Al zeker 300 mensen zijn daaraan overleden.

Nederlander ziek

In januari liep ook een Nederlander gele koorts op tijdens een bezoek aan Brazilië. Hij was niet ingeënt tegen de ziekte. De 46-jarige man werd na thuiskomst behandeld in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het was het tweede officiële geval van de ziekte in Nederland.

Gele koorts wordt verspreid door dezelfde muggensoort die ook andere tropische ziekten, zoals dengue en zika, verspreidt. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. De symptomen van gele koorts lopen uiteen van lichte griepverschijnselen tot hoge koorts met geelzucht en bloedingen. De sterfte door gele koorts is vrij hoog, zo rond de 10 tot 15 procent.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die naar Brazilië reizen om alert te zijn vanwege de uitbraak van gele koorts. "Laat u goed informeren of u een vaccinatie nodig heeft", staat in het officiële reisadvies.