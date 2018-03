Felle toon van partijleiders in debat over de inlichtingenwet

GroenLinks-leider Klaver en SP-leider Marijnissen geloven niet dat Nederland veiliger wordt door de nieuwe inlichtingenwet. Ze vinden dat Nederlanders daar te veel privacy voor moeten inleveren. In een debat van Nieuwsuur bleek nog eens dat de linkse oppositiepartijen lijnrecht staan tegenover coalitiegenoten VVD en CDA.

"Het probleem met de nieuwe inlichtingenwet is dat we niet zeker weten dat er geen misbruik van wordt gemaakt", zei Klaver. Volgens hem doen de voorstanders van deze wet aan bangmakerij.

"Onzin", vindt CDA-leider Buma. "Er wordt het beeld geschapen van een overheid die met je meekijkt, maar de overheid doet dat niet. Het bulkdataverhaal is kolder. Het gaat iedere keer om een specifieke opdracht", zei hij. "De AIVD wil alleen de informatie die de dienst echt nodig heeft. Het gaat ze echt alleen om de speld in de hooiberg, de rest gooien ze meteen weg."

Onfatsoenlijk

Zowel Buma als VVD-voorman Rutte beschuldigde Klaver en Marijnissen ervan mensen op de mouw te spelden dat Nederland dankzij de wet vertrouwelijke informatie zomaar met buitenlandse inlichtingendiensten kan delen. "Een onfatsoenlijke manier van debatteren", noemde Rutte dat.

Klaver benadrukte dat hij bang is dat de informatie in verkeerde handen terecht komt. "Ik vertrouw u wel, maar we weten niet wie er na u komt. We moeten de burgers beschermen tegen hun eigen overheid."

Dictatuur

Volgens VVD-leider Rutte is het toezicht op de privacy en de uitvoering van de wet uitvoeriger dan in welk land dan ook. "Ik verwacht niet dat hier morgen een dictatuur wordt ingevoerd", wierp hij Klaver tegen. "Toezicht is noodzakelijk. Alle landen om ons heen hebben deze wet, maar Nederland niet. Stel dat er een dreiging is tegen onze vitale infrastructuur. Dan moet de AIVD kunnen uitzoeken waar die vandaan komt", zei Rutte.

Marijnissen verweet het kabinet dat het campagne voert met leugens. "Aanslagen zijn in Nederland voorkomen doordat er nu ook al door de veiligheidsdiensten veel kan worden afgetapt", stelde ze.

Referendum

Woensdag is er in Nederland een referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Buma vindt dat de nieuwe wet in elk geval moet doorgaan, ook als een meerderheid in het referendum zich ertegen keert. Rutte wilde in het debat alleen kwijt dat het kabinet bij een nee-stem de wet nog eens zal wegen. "Buma zit in de Kamer en die heeft iets meer ruimte om zich hierover te uiten; als premier ben ik gehouden de wet uit te voeren", aldus Rutte. Hij verwacht overigens dat de meerderheid van de bevolking woensdag vóór stemt.

Marijnissen vindt dat de uitslag van de volksraadpleging moet worden gerespecteerd. Ook Klaver zei de uitslag te zullen accepteren.