Geen PVV op de lijst, maar wel een PVW

Of het aan de oproep van Wilders lag, is moeilijk te bewijzen, maar in elk geval weken bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden inderdaad veel landelijke PVV-kiezers uit naar lokale partijen. 26 procent van die kiezers zelfs, bleek uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos. Alleen de stemmers op 50Plus stroomden nog vaker door naar de lokalen: 37 procent. Mede daardoor werden de plaatselijke partijen vier jaar geleden opnieuw de grootste in de gemeenteraden.

Deze keer doet de PVV in dertig gemeenten mee en is een dergelijk stemadvies van de leider uitgebleven. 50Plus is deze keer in twintig gemeenten van de partij en houdt zich eveneens meer op de vlakte. De Partij voor de Dieren staat op vijftien kieslijsten en Denk op veertien. Op Forum voor Democratie kun je alleen stemmen in Amsterdam; in Rotterdam is er een samenwerking met Leefbaar.

'Naam PVW is puur toeval'

Diverse plaatselijke partijen springen in het gat dat op deze manier ontstaat. Weert bijvoorbeeld heeft dan wel geen PVV, maar wel een PVW: de Partij voor Weert. "Dat die afkortingen zo op elkaar lijken, is toeval", bezweert lijsttrekker Theo Smolenaers van deze nieuwkomer in de lokale politiek. "Ik voel me vooral verbonden met Pim Fortuyn." Bovendien staat er ook een regionaal bestuurslid van 50Plus op de kandidatenlijst van de Partij voor Weert.

Toch zal de inhoudelijke boodschap van Smolenaers vooral bekend overkomen voor stemmers op de PVV en Forum voor Democratie. Er gaat in Weert volgens de Partij voor Weert te veel geld naar "prestigeprojecten van de gemeentelijke elites". En als Smolenaers de afgelopen periode al in de gemeenteraad had gezeten, dan had zijn partij als enige tegen de komst van een asielzoekerscentrum gestemd. Hij is, net als Wilders eerder, ook nog eens verwikkeld in een rechtszaak: de gemeente Weert vindt dat het partijlogo van de PVW te veel lijkt op dat van de stad en heeft actie ondernomen.