Federale rechter schort strenge abortuswet Mississippi op

Een Amerikaanse federale rechter heeft de aangescherpte abortuswet van de staat Mississippi, die minder dan 24 uur geleden van kracht werd, opgeschort. De rechter nam de maatregel op verzoek van de enige abortuskliniek die de zuidelijke staat nog telt.

Nu de wet tijdelijk buiten werking is gesteld, kan de kliniek vandaag volgens afspraak een abortus uitvoeren bij een vrouw, die meer dan 15 weken zwanger is.

Aangekondigd verzet

In de nieuwe abortuswetgeving van Mississippi is een abortus na vijftien weken zwangerschap verboden. Het hoofd van de kliniek had al aangekondigd de wet te zullen aanvechten. Vrouwen konden daar tot gisteren terecht tot zestien weken zwangerschap. Voor de staat gold tot voor kort een grens van twintig weken zwangerschap.

In de Amerikaans wet is abortus toegestaan tot het kind buiten de baarmoeder levensvatbaar is. Per staat wordt die grens anders ingevuld. Het Hooggerechtshof heeft eerder gezegd de levensvatbaarheidsgrens niet los te willen laten. Maar de conservatieve wetgevers in Mississippi hopen de hoogste rechters er toch toe te verleiden zich opnieuw uit te spreken over de vraag wanneer abortus niet langer is toegestaan.