Grote bedrijven pakken voedselverspilling aan

Als het aan McDonald's ligt, wordt dit keer wel succes geboekt. In bijna alle keukens van de fastfoodketen wordt anders gewerkt dan vroeger. "Er ligt geen tiental burgers meer te wachten tot er een klant komt, we maken de producten nu pas als iemand een bestelling plaatst", legt een woordvoerder uit.

"Voorheen gooiden we complete burgers weg - met verpakking en al. Nu gaat het alleen nog om stukjes rund, kip of vis. En zelfs die worden door middel van biovergisting verwerkt tot groene stroom." McDonald's zegt op die manier de voedselverspilling in de keuken met de helft verminderd te hebben. "Het scheelt 2000 ton voedsel per jaar", aldus de woordvoerder.