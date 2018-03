VVD grootste partij bij scholieren

De VVD is de grootste partij geworden bij de scholierenverkiezingen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen haalde de partij 19 procent van de stemmen van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Op de tweede plaats eindigen de lokale partijen en GroenLinks met allebei 17 procent. D66 werd vierde met 15 procent.

In vergelijking met de scholierenverkiezingen van 2014 maakt GroenLinks een grote sprong. Die partij haalde vier jaar geleden maar 7 procent. De VVD en de lokale partijen scoren ongeveer hetzelfde als in 2014 en D66 was vier jaar geleden met 19 procent nog de grootste partij.

28.000 jongeren van 101 scholen

Aan de scholierenverkiezing, georganiseerd door ProDemos in Den Haag, deden ruim 28.000 jongeren van 101 scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo mee, verspreid over heel Nederland.

De PvdA haalde 8 procent (vorige keer 17), het CDA 7 (in 2014 6), ChristenUnie en SGP samen 5 (6), de PVV 4 (0,5), de SP 3 (4), de Partij voor de Dieren 2,5 (1,5). Denk, 50Plus en Forum voor Democratie haalden respectievelijk 0,9, 0,7 en 0,2 procent.