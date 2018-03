Vliegtuig stuntteam Red Arrows neergestort op basis in Wales

Op de militaire basis RAF Valley in Wales is een vliegtuig neergestort. Het was een Hawk van de Red Arrows, een stuntteam dat over de hele wereld shows verzorgt.

Er zaten volgens de eerste berichten twee mensen in het toestel. Ooggetuigen zeggen dat de twee hun schietstoel hebben gebruikt.

De Royal Air Force heeft mensen die foto's of video's van de crash hebben, gevraagd om die af te staan in verband met het onderzoek naar het ongeluk.

Het toestel was vermoedelijk op weg van de basis bij Anglesey in Wales naar de RAF Scampton in Lincolnshire, de thuisbasis van de Red Arrows.

Vluchtsimulator

De basis in Wales wordt veel gebruikt voor trainingsvluchten en het oefenen met een vluchtsimulator.

De Red Arrows bestaan al sinds 1965. Het team heeft als handelsmerk bij het uitvoeren van stunts dat er rode, witte en blauwe 'rookstrepen' worden getrokken.