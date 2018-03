De verkiezingsuitslag direct in je inbox? Abonneer je hier

Wil je op de verkiezingsavond van 21 maart zeker weten dat je snel de uitslagen uit jouw gemeente krijgt? Dan biedt de NOS je een extra service. We sturen als de uitslag in de gemeente(n) van jouw keuze bekend is direct een mail met daarin die uitslag. Op die manier weet je zeker dat je één van de eersten bent.

Via onderstaand formulier kun je opgeven van welke gemeente(s) je de uitslag in je inbox wilt hebben. Je kunt je voor maximaal vijf gemeenten aanmelden.

Voor de app-gebruiker: klik op de afbeelding om bij het formulier te komen.